Pinerolo, nuovo primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale

Concluse le procedure di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ostetrica e Ginecologia dell’Ospedale di Pinerolo, il direttore generale dell’AslTo3 Flavio Boraso ha conferito in nuovo incarico di direzione al dottor Andrea Bianciotto, con decorrenza al prossimo 1° febbraio 2020.

Pinerolese, classe 1968, Bianciotto dirige attualmente la Struttura di Ostetrica e Ginecologia dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Savigliano. Conosce l’ospedale pinerolese per avervi prestato servizio dal 2005 al 2010, anno del suo trasferimento presso l’Azienda Sanitaria Cuneo 1, nelle sedi di Mondovì e Savigliano, prima come Medico di I livello e successivamente in qualità di Direttore di Struttura Complessa.

Dopo la laurea e la specializzazione in Ostetrica e Ginecologia, conseguita presso l’Università di Ferrara nel 2002, il Dott. Bianciotto ha focalizzato il proprio interesse professionale nell’ambito dell’ostetrica. Ha intrapreso l’attività ospedaliera presso l’Ospedale “Villa Salus” di Mestre, centro noto per l’assistenza alla gravidanza fisiologica. Nel 2004 ha conseguito, presso l’Università di Perugia, un Master Specialistico di II livello in Urologia Ginecologica, dedicandosi alla patologia del pavimento pelvico e al suo trattamento (correzione protesica del prolasso genitale e correzione dell’incontinenza urinaria femminile). Presso le due strutture complesse unificate di Ostetricia e Ginecologia di Savigliano e Mondovì, che ha diretto insieme dal 2012, ha implementato l’attività di chirurgia mammaria, introdotto la parto-analgesia con protossido d’azoto, implementato i percorsi del trattamento chirurgico dei tumori ginecologici pelvici e del trattamento dell’endometriosi profonda. Autore di pubblicazioni scientifiche, è stato docente in numerosi corsi di formazione, dedicati in particolar modo all’attività chirurgica. Troverà a Pinerolo un reparto di alta qualità strutturale ed un’équipe medica e ostetrica di ottimo livello.