Pd e M5S Torino in piazza questa sera con le Sardine. Lega contro i grillini: "Incoerenti"

Se l'appello degli organizzatori è quello di lasciare a casa bandiere e striscioni di partiti, è altrettanto vero che molti politici torinesi scenderanno in piazza questa sera insieme alle Sardine.

L'appuntamento è fissato dalle 19 davanti a Palazzo Madama, dove sono attese migliaia di persone in protesta silenziosa contro le idee di Matteo Salvini. Sarà in piazza Castello uno dei membri dell'ex alleato di governo M5S-Lega, il pentastellato e numero uno della Sala Rossa Francesco Sicari.

"Questa piazza - scrive su Facebook il grillino - esprime valori nei quali mi riconosco, ed il messaggio deve essere chiaro, contro odio, xenofobia e maleducazione non si puó camminare divisi. Le divisioni fanno il gioco dei seminatori di odio e dei neofascismi, loro hanno le idee molto chiare e infatti si muovono uniti", conclude Sicari.

Sarà presente con le Sardine anche il segretario provinciale del PD Mimmo Carretta, che sempre sui social nelle scorse settimane aveva commentato "fidarsi è l'unica strada percorribile. Ecco, io mi fido e intanto respiro a pieni polmoni perché abbiamo tutti bisogno di queste boccate d’ossigeno".

Anche i Verdi-Europa Verde del Piemonte, questa sera parteciperanno alla manifestazione delle sardine, in programma nel centro di Torino.

Ad attaccare i 5 Stelle e le sardine il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, che commenta: "mi chiedo quale sia la coerenza politica di un partito che fino a pochi mesi fa governava con Matteo Salvini e oggi scende in piazza con un movimento che come unico punto programmatico ha la sua avversione verso il leader della Lega?". "E' paradossale, che un esponente di un partito di governo, che sicuramente non sta facendo del bene a questo Paese, decida di scendere in piazza per protestare contro un partito che al momento è all’opposizione e che fino a poco fa era un suo alleato” conclude l'esponente del Carroccio.

Critica anche la parlamentare di FdI Augusta Montaruli, che dichiara"Pd e M5S in piazza con le Sardine? Prova generale di alleanza "diabolica" su Torino. I cittadini non ci cascano".