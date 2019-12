La senatrice Segre smentisce le Sardine di Torino: "Non ho inviato alcun messaggio alla manifestazione"

Liliana Segre si smarca dalle Sardine torinesi. Anzi, le smentisce. Durante la serata di ieri sera in piazza Castello infatti, proprio ad aprire la manifestazione, l'organizzatore Paolo Ranzani aveva letto alle migliaia di persone in piazza un messaggio di Liliana Segre. Parole accolte da un lungo applauso e da un'ovazione della folla. Peccato che la senatrice non avesse mai scritto nulla al movimento.