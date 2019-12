Evacuate due scuole a Borgaro. Tanta paura per i ragazzi, ma erano solo miasmi e non fuga di gas

Tanta paura questa mattina a Borgaro per i 500 ragazzi della scuola elementare Defassi e per i 350 della media Carlo Levi. Oltre ottocento studenti, che sono stati fatti evacuare per una sospetta fuga di gas.

Per ragioni di sicurezza, gli alunni sono stati spostati a Cascina Nuova e all'hotel Atlantic, mentre una squadra di Vigili del Fuoco ed una del nucleo NBCR sono prontamente intervenute per capire di cosa si trattava. Alla fine l'allarme è parzialmente rientrato, visto che si è trattato solo di miasmi, ma nulla di realmente pericoloso.

I pompieri del nucleo NBCR, con l'ausilio delle strumentazioni del caso, non hanno rilevato alcuna perdita di gas, si è trattato di cattivo odore proveniente dagli impianto di scarico. Per questo, l'evacuazione delle due scuole è stata una misura decisa unicamente a scopo precauzionale.