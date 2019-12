Furti seriali in appartamenti, presa la "banda delle donne" che era l'incubo di San Salvario

Erano diventate l’incubo dei residenti del quartiere San Salvario, i carabinieri sono riusciti a fermare e arresterà tre ladre professioniste. Erano arrivate diverse segnalazioni da parte dei residenti preoccupati per la presenza nel quartiere di persone sospette probabilmente dedite ai furti in casa. Sono stati di conseguenza intensificati i servizi preventivi e di controllo del territorio per prevenire furti, rapine e truffe. I carabinieri della compagnia San Carlo, in divisa e in borghese, hanno monitorato il centro e il quartiere San Salvario. L’attività ha permesso di individuare, fermare e arrestare ieri pomeriggio tre donne specializzate in furti in appartamento. Ieri alle 16, per le vie del quartiere, i carabinieri hanno arrestato tre ragazze nomadi, di 22, 23 e 24 anni, senza fissa dimora, per tentato furto in abitazione. Le stesse sono state notate nei pressi di diversi portoni della zona mentre citofonavano per verificare la presenza dei residenti. Le tre ragazze sono state fermate dai carabinieri davanti a un portone.







La loro perquisizione ha permesso di sequestrare due grossi cacciaviti e una lastra di plastica (apre le serrature che sono state chiuse senza una mandata). Sono stati trovati su due portoni di abitazioni private segni compatibili con gli strumenti di effrazione sequestrati. In corso ulteriori approfondimenti per verificare se siano stati commessi furti nella zona anche nei giorni precedenti. A una delle tre donne è stato notificato un ordine di carcerazione per tre furti commessi in precedenza. La raccomandazione delle forze dell'ordine ai cittadini è di chiudere la porta d’ingresso sempre con tutte le mandate e soprattutto per ogni dubbio di chiamare i carabinieri