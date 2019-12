I vigili urbani sequestrano un centinaio di auto nuove ed usate in via Nizza

Agenti del Reparto Polizia Commerciale e del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale sono intervenuti nel complesso costituito da immobili e aree scoperte con accesso da via Nizza 40.

I locali chiusi e gli spazi all'aperto sono utilizzati per la vendita di autoveicoli nuovi e usati. Il controllo era mirato alla verifica dei veicoli custoditi, circa un centinaio, per la presunta manomissione dei contachilometri dei veicoli posti in vendita.

All'arrivo degli Agenti, all'interno del capannone coperto, si stavano svolgendo operazioni di autoriparazione, in carenza dei prescritti titoli abilitanti e per l'idoneità dei locali medesimi.

Per questo gli Agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature utilizzate, ai sensi della legge 122 del 1992. Sono ancora in corso verifiche su alcuni veicoli, mentre sono già state accertate manomissioni sui contachilometri di due auto, con conseguente denuncia per frode in commercio (art. 515 Codice Penale).