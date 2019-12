Moncalieri, bloccato in casa disidrato e in ipotermia. Salvato da pompieri e carabinieri contattati da un suo amico

Una telefonata ti allunga la vita, diceva un vecchio slogan pubblicitario, ma in questo caso è stata una mancata telefonata ad insospettire una persona, il cui intervento si è rivelato decisivo.

Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno salvato la vita ad un 60enne di Moncalieri, residente a Testona, bloccato in casa disidratato e in ipotermia. Ieri mattina un suo amico ha iniziato a insospettirsi, visto che da giorni non riceveva una sua chiamata e tentava invano di mettersi in contatto con lui. Preoccupato, ha chiamato il 112 spiegando la situazione, i carabinieri hanno individuato l'appartamento e gli stessi vicini di casa hanno spiegato che era tempo che non lo vedevano.

A quel punto, dopo l'intervento dei pompieri, che hanno sfondato una finestra, i soccorritori entrati in casa hanno trovato l'uomo a terra in gravi condizioni. Pare che non si sia trattato di un tentato il suicidio, anche se l'uomo da tempo soffriva di crisi depressive.

Di sicuro, l'intervento dei soccorritori sollecitato dall'amico gli ha salvato la vita e il 60enne, trasportato al Santa Croce di Moncalieri, ha visto le sue condizioni in miglioramento dopo il ricovero.