Nova Coop premia il merito dei giovani studenti delle superiori e dell'università

Nova Coop ha premiato, anche quest’anno, 110 figli dei dipendenti che si sono distinti per importanti meriti scolastici nell’anno 2018/2019. La Cooperativa, per il quarto anno consecutivo, ha voluto riconoscere il loro merito consegnando borse di studio per un valore complessivo di 50.000 euro in una cerimonia tenutasi presso la sede direzionale di Vercelli e rilanciando così il proprio impegno in favore della formazione e dell’educazione dei giovani.