In Piemonte tre nuove Bandiere Arancioni, Usseglio tra i borghi più belli d'Italia

Sono Limone Piemonte (Cn), Moncalvo (At) e Usseglio (To) le tre nuove Bandiere Arancioni del Piemonte, riconoscimento del Touring Club Italiano che premia le località dell'entroterra che si distinguono per le bellezze naturali e l'accoglienza turistica.

Diventano così 12 le località certificate in provincia di Cuneo, due nell'astigiano e cinque nel torinese. In totale sale così a 34 il numero di Bandiere nella nostra regione, che si conferma la seconda più "arancione" d'Italia.

"Siamo orgogliosi - commenta Barbara Marzano, assessore all'agricoltura e ambiente di Moncalvo - e onorati di questo riconoscimento: è uno dei punti del nostro programma elettorale su cui, come amministrazione neoeletta, abbiamo creduto fortemente".

"Come Comune- ha spiegato Rebecca Viale, vicesindaco e assessore al turismo di Limone Piemonte - spingiamo molto sia sul turismo invernale, che estivo. Da qualche stagione quest'ultimo è cresciuto, grazie ai trekkers e bikers. La Bandiera Arancione è un riconoscimento in più, che ci permetterà di farci conoscere in Italia e all'estero".