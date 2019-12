Autonomia regionale, il Pd a Cirio: "Venga in commissione o non avrà un testo da presentare al ministro Boccia"

“Cirio ormai da mesi si diletta con la propaganda sull’autonomia, ma quando si tratta di affrontare, con serietà, il tema in Commissione, brilla per la propria assenza” dichiarano il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti e il Consigliere regionale Pd Alberto Avetta.

“Non permetteremo – proseguono Ravetti e Avetta – che, in Commissione, inizi la discussione sulla delibera in materia di autonomia se Cirio non sarà presente per condividere le analisi e gli approfondimenti che abbiamo effettuato, alcuni dei quali sono stati trasformati in emendamenti al testo iniziale. Se non ci sarà confronto il rischio è che il Consiglio Regionale del Piemonte non approvi il documento necessario per l'interlocuzione con il Ministero Boccia”.