Gianna Gancia: (Lega)- Europa con sue istituzioni si attivi per evitare che Turchia mandi suoi militari in Libia

"L’Unione Europea si attivi con tutte le sue istituzioni, e si attivi anche lo stesso Parlamento Europeo, per un’azione diplomatica e politica per evitare che la Turchia invada la Libia come ha già fatto poche settimane fa con la Siria.

Le parole pronunciate oggi dal presidente turco Erdogan - che annuncia di essere pronto ad inviare contingenti militari turchi se il presidente libico Serraj dovesse chiederlo, per contrastare le truppe del generale Haftar, parole che arrivano a pochi giorni da un vertice tra gli stessi Erdogan e Serraj - sembrano preludere ad un imminente intervento armato della Turchia in Libia. L’Europa si attivi i e fermi Erdogan".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, parlamentare europeo della Lega