Greta Thunberg a Torino: Canavesio (Environment Park) "Compito di istituzioni e imprenditori supportare l'entusiasmo dei giovani per nuove politiche di sostenibilità"

“La presenza di Greta a Torino significa molto per la nostra città, una delle più attive in Italia e in Europa per le politiche e le iniziative legate ai temi della sostenibilità ambientale'', ha dichiarato Davide Canavesio, Amministratore Delegato di Environment Park.

''L’esempio di Greta dimostra come nei più giovani ci sia un’attenzione nuova e più profonda nei confronti del nostro pianeta e della sua futura sopravvivenza. Spesso però manca la giusta comunicazione tra le giovani generazioni e il mondo industriale. C’è un’incomunicabilità di base che deve essere affrontata e risolta in modo che questi due mondi interagiscano e collaborino in modo concreto per il bene di tutti quanti''.

''Un percorso di condivisione che deve partire dalle istituzioni, così come dalle realtà imprenditoriali attente all’ambiente come Environment Park: loro è il compito di incanalare questo patrimonio di entusiasmo e supportare questa sensibilità, in modo che gli errori commessi in passato non vengano ripetuti e ci sia una visione collettiva sempre più rivolta alla ricerca di soluzioni innovative per contrastare i cambiamenti climatici”.