Greta Thunberg a Torino, Grimaldi (LUV): domani in piazza con i Fridays for Future

“I ragazzi di FFF sono umili e ci piacciono per questo, ma la realtà è che le manifestazioni di Torino sono state tra le più belle d’Europa e Greta ha preferito questa piazza a Milano. Domani saremo con lei proprio in Piazza Castello, sotto la Regione che ha bocciato la nostra richiesta sostenuta dai FFF di dichiarazione di emergenza climatica, offendendo il movimento e facendo sfoggio del solito negazionismo, sebbene oggi l’Assessore Marnati sostenga che ‘il 2020 sarà l’anno della svolta’. Tutto questo in un Piemonte coperto da una cappa nera, prostrato dalle alluvioni, con ghiacciai, vigneti e apicoltura a rischio, e in una città che attende da anni un piano vero di mobilità sostenibile e riduzione del traffico, per cui sono fondamentali le risorse per la seconda linea di metropolitana e il ricambio totale del parco mezzi. Il nostro” – conclude Grimaldi – “sarà un assedio pacifico, come sempre. Una manifestazione come tante altre. Non c’è più tempo da perdere ma, cara maggioranza, per te c’è ancora tempo per cambiare idea”.