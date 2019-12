Il grattacielo Rai di via Cernaia di nuovo in vendita

Il grattacielo RAI di via Cernaia a Torino torna di nuovo in vendita. Questa mattina sul sito è stato pubblicato il bando per la cessione dell'immobile vicino a Porta Susa. Lo precedente asta era andata deserta: lo scorso 15 ottobre non era pervenuta nessuna offerta per l'acquisto del palazzo nello studio del notaio Andrea Ganelli.