Il Politecnico di Torino sbarca “oltreDora” con AuroraLab

Gli obiettivi sono due, sospesi tra didattica, ricerca e azione: offrire agli studenti un'occasione di sperimentare sul campo le competenze acquisite in aula e, al contempo, proporre al territorio idee e soluzioni interagendo con gli attori locali: “Alcuni gruppi di studenti - ha spiegato la responsabile del progetto Cristiana Rossignolo – avranno la possibilità di elaborare la propria tesi in Pianificazione Territoriale e Urbanistica a stretto contatto con il mondo reale, mettendo in pratica quanto appreso nelle ore in aula”. Per il Politecnico si tratta di una vera e propria sfida, concepita analizzando i cambiamenti in atto nella società: “Abbiamo la necessità - ha aggiunto il rettore Guido Saracco – di uscire dall'approccio autoreferenziale che spesso ha contraddistinto le università pensando a cosa è realmente possibile fare per la città in termini di impatto sociale”.