“Coldiretti Piemonte: dopo i 20 mila agricoltori in piazza a Torino arrivano i primi risultati”

“Un confronto necessario quello col presidente Cirio, che ci ha ricevuto prima della conclusione della manifestazione – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa –, per esprimere le urgenze dell’agricoltura Made in Piemonte. I primi risultati rispetto alle nostre proposte sono arrivati già al termine della mattinata, sulla base di quanto Cirio ci ha assicurato, e ci riferiamo, in particolare, alla questione abbruciamenti, la cui la modifica alla normativa passerà in Consiglio Regionale a gennaio 2020, ed alle misure del Psr riguardanti l’imprenditoria giovanile, come quella dell’insediamento, visto che proprio il prossimo lunedì 16 dicembre il presidente sarà a Bruxelles per discutere con la Commissione europea la ridistribuzione delle risorse rimaste. Lì si giocherà una partita importante che riguarda anche le misure dell’indennità compensativa, fondamentale avendo in Piemonte oltre 8 mila aziende in aree montane, e quelle agroambientali. Il presidente ha accolto, mettendosi a disposizione per organizzare a breve un tavolo tecnico, le nostre restanti sollecitazioni circa la fauna selvatica, il controllo delle importazioni, la semplificazione, il controllo della filiera frutticola e la possibilità di offrire nelle mense ospedaliere e scolastiche solo il meglio del Made in Piemonte, tema per cui ha chiesto esplicitamente la nostra collaborazione. Infine, per quanto riguarda la gestione delle acque e degli alvei dei fiumi, è stato predisposto un manuale operativo affinché i sindaci siano autorizzati ad operare e verrà convocato al più presto un incontro con l’assessore regionale Marco Gabusi, presidente del Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), per evitare di agire sempre e solo in emergenza, ma poter prevenire gli eventi alluvionali con una rapida programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del tessuto idrografico piemontese”.