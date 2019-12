Sostenibilità e creatività: Smat premia i giovani talenti

Sempre di più i giovani sentono l’urgenza di mobilitarsi per il pianeta e di intervenire modificando le proprie abitudini quotidiane con gesti di tutela delle risorse disponibili in natura e dell’ambiente.

In questa logica è nato il contest a premi per i giovani studenti del secondo e terzo anno del corso di grafica promosso da SMAT in collaborazione con l’Associazione Piazza dei Mestieri. L’iniziativa, dal titolo Facile come bere un bicchier d’acqua intende valorizzare il talento e la creatività dei giovani grafici attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione sulla risorsa idrica e si inserisce nell’ambito di una consolidata collaborazione tra SMAT e l’Associazione Piazza dei Mestieri finalizzata a sostenere politiche di sensibilizzazione attraverso attività didattiche ed interventi formativi sulla qualità dell’acqua di rete.