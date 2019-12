A Torino da domani monopattini elettrici in sharing: in arrivo anche l'e-bike Greta

A Torino da domani sarà possibile usare i primi monopattini elettrici in sharing, a cui si aggiungeranno nei prossimi giorni anche le biciclette elettriche a pedalata assistita. A fornire i mezzi saranno Bird, Bitmobility, Circ, Dott, Helbiz, Hive, Lime e Tier: sono queste le 8 società che hanno risposto all'avviso pubblico lanciato ad ottobre dalla Città.

Ciascuna azienda avrà la possibilità di mettere in circolazione fino a 500 monopattini, con l'obiettivo di arrivare a 4.000 nei prossimi mesi, più 2.000 bici a pedalata assistita. A fornire quest'ultima sarà solo la Helbiz, che ha deciso di chiamare il veicolo Greta, in omaggio all'attivista di Fridays For Future.

In base alle linee guida approvate dalla giunta Appendino, in occasione dell'adesione alla sperimentazione ministeriale della micromobilità elettrica, i monopattini elettrici potranno circolare nelle zone 30 e sulle ciclabili. Potranno essere guidati da maggiorenni, o minorenni con patente da moto, e potranno viaggiare ad una velocità massima di 20 Km/h.

Il costo di affitto dei nuovi mezzi in sharing varia da 15 a 29 centesimi al minuto: alcune società prevedono anche una cifra per lo sblocco ed attivazione. Per localizzare i mezzi sarà necessario scaricare una App, che permetterà di localizzare il monopattino o la bici più vicina. Il servizio sarà attivo sette giorni su sette e h 24: per la ricarica dei veicoli elettrici alcune aziende se ne occuperanno in autonomia, mentre altre daranno la possibilità all'utente di portarli a casa.