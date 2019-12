Incendio allo Spazio Popolare Neruda, gli occupanti: “No a strumentalizzazioni”

L'incendio di questa mattina allo Spazio Popolare Neruda di Corso Ciriè 7, occupato da alcuni attivisti e da famiglie di migranti, è stato spento con successo dai vigili del fuoco senza feriti né intossicati. Le fiamme erano divampate da una stanza al secondo piano, mentre le persone evacuate sono poi rientrate a emergenza cessata.

Esclusa, almeno per il momento, un'eventuale matrice dolosa. Nel frattempo, gli occupanti hanno diramato un comunicato attraverso la propria pagina Facebook: “L'incendio – si legge - è stato spento e la situazione è sotto controllo''.

''E' bruciata una stanza al secondo piano ma, dopo i controlli dei vigili del fuoco, quella zona è stata isolata e messa in sicurezza anche grazie al lavoro di chi ci abita e della solidarietà ricevuta. Non ci sono state tensioni né feriti: adesso non vogliamo strumentalizzazioni o motivi per mettere a rischio l'occupazione”.

Di avviso opposto è il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “L'occupazione dello stabile – ha commentato - non può durare all'infinito, onde evitare situazioni ben peggiori. L'ex scuola “Baldracco” va destinata ad un progetto di housing sociale con spazi dedicati ai cittadini del territorio”.