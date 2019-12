Ragazza aggredita e rapinata dell’iPhone al Valentino: il malvivente nascosto dietro un cespuglio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile all’interno del Parco del Valentino hanno arrestato per rapina un 21enne del Gambia, senza fissa dimora, che in nottata ha aggredito una 25enne cinese, impossessandosi del suo iPhone 11 mentre aspettava l’autobus alla fermata GTT in Corso Vittorio Emanuele.

Il rapinatore ha seguito la donna per poi bloccarla al momento opportuno alle spalle, mettendole una mano sulla bocca e scaraventandola in terra, per poi strapparle il telefonino cellulare dalle mani. Immediato l’intervento di una pattuglia di motociclisti dell’Arma, in servizio proprio nella zona del Valentino, attirati dalle urla della vittima, alla quale hanno prestato immediato soccorso. E’ scattato quindi il piano di cinturazione dell’area e con l’ausilio di tre gazzelle inviate sul posto dalla centrale operativa del comando provinciale di Torino, il rapinatore è stato individuato dopo 20 minuti di ricerche, nascosto accovacciato dietro un cespuglio all’interno dell’adiacente Parco del Valentino.