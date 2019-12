Il Natale in Circoscrizione 4 tra musica, teatro e tradizione

Anche i quartieri San Donato, Campidoglio e Parella hanno iniziato il conto alla rovescia verso il Natale con una serie di eventi patrocinati dalla Circoscrizione 4. Il programma è iniziato domenica 8 dicembre con la commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo al Teatro della Parrocchia di Sant'Anna in Via Brione 40 a Torino (compagnia teatrale Sottosottoattori, a cura dell'associazione culturale Mythos).

Il cartellone prevede diverse tipologie di intrattenimento tra musica, presepi e spettacoli teatrali: il prossimo appuntamento è in programma sabato 14 (ore 21) alla Parrocchia Santa Maria Goretti di Via Actis 18 con il concerto di Natale del Coro Edelweiss (a cura del Coro Edelweiss del CAI di Torino), seguito domenica 15 dall'inaugurazione del presepe artistico presso la parrocchia Sant'Alfonso di Via Netro 3 (ore 12).

La settimana successiva si proseguirà con il concerto di Natale del coro Subalpino alla parrocchia La Visitazione di Piazza del Monastero 14 (venerdì 20 alle 21) e con un presepe vivente a cura della parrocchia Sant'Anna (sabato 21 alle 20.30: partenza da Via Brione 40, passaggi per Via Rosolino Pilo, Corso Svizzera, Via Nicola Fabrizi e ritorno alla chiesa Sant'Anna da Via Medici). La rassegna si chiuderà venerdì 17 gennaio con lo spettacolo teatrale “Gris” a cura dell'associazione culturale Enjoy (presso teatro BellArte di Via Bellardi 116).