Agroinnova, conto alla rovescia per un 2020 da "maggiorenne" e nel segno della salute delle piante

"Abbiamo costruito un percorso su quello che la città e la Regione stanno facendo su questi temi - aggiunge Maria Lodovica Grillino, direttore di Agroinnova - per arrivare a giugno proprio al Festival, che si terrà nel rettorato e per tre giorni ci saranno incontri con le persone e molte declinazioni della salute delle piante: mestieri, futuro, cultura, anche spettacoli". Tra gli ospiti, anche quell'Ilaria Capua che ha rappresentato uno dei casi più eclatanti di cervelli che non sono stati trattenuti in Italia, ma anche una lectio magistralis di Enzo Bianchi.