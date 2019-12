Dalla stato di emergenza climatica alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, il 2019 della Sala Rossa

La proclamazione dello stato di emergenza climatica, ma anche la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Sono questi due dei temi affrontati nel 2019 dal Consiglio Comunale di Torino, ricordati dal Presidente Francesco Sicari durante il tradizionale bilancio dell’attività svolta dalla Sala Rossa quest’anno.

“La scelta di questi due specifici momenti, – ha detto Sicari – è dettata dalle loro caratteristiche temporali, un unico filo per ricordarci che non può esistere un futuro senza un solido passato”.

In totale le sedute del Consiglio Comunale sono state 42, con 123 delibere approvate, proposte a maggioranza dalla sindaca Chiara Appendino. La più presente in Consiglio e commissioni consiliari è stata la capogruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio (458 volte), seguita dalla vicepresidente Viviana Ferrero (431), dal consigliere del M5S Antonio Fornari (420), dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano (419) e dal capogruppo di lista civica per Torino Francesco Tresso (401). Il meno presente è stato l’ex sindaco di Torino Piero Fassino, che però lo scorso 30 settembre ha lasciato la Sala Rossa: a lui è subentrato la preside Lorenza Patriarca. Il consigliere comunale più assente è il capogruppo Roberto Rosso, a giugno nominato assessore regionale alla Semplificazione.

“Analizzando i numeri – ha sottolineato il vicepresidente della Sala Rossa Enzo Lavolta – , il dato negativo è costituito dalle 16 volte in cui nel 2019 è saltato il numero legale in Consiglio Comunale, mentre quello positivo è rappresentato dagli oltre 130 atti che hanno visto un’ampia convergenza politica”.

La consigliera del M5S Viviana Ferrero ha invece elogiato la “piccola comunità “ del Consiglio Comunale.