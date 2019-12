L’associazione Dardanello porta il giornalismo in classe anche nelle scuole del torinese

La magia della carta stampata, conoscere i meccanismi che rendono possibile un’edizione di giornale, comprendere opportunità e rischi della rete. È ripartito con entusiasmo il progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’, giunto al quinto anno di attività nelle scuole secondarie di primo grado della ‘Granda’ e, per la prima volta, anche del Torinese.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di far comprendere il mondo dell’informazione: saper leggere le notizie in modo critico, difendersi dalle ‘fake news’ e appassionarsi alla scrittura giornalistica, attraverso un programma ricco e differenziato, pensato per coinvolgere in modo dinamico i giovani alunni. «Salutiamo con entusiasmo - afferma Sandro Dardanello, presidente dell’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ - la quinta annualità di un progetto ormai imprescindibile nel panorama scolastico del Monregalese. L’apertura al Torinese vuole essere un segnale di modernità del percorso, in memoria di mio fratello Piero, che sarebbe certamente fiero del nostro operato».

Il ‘Dardanello a scuola’ vuole avvicinare i ragazzi al mondo del giornalismo, ‘allevando’ talenti ma, soprattutto, facendo crescere lettori interessati, informati e consapevoli. Per la quinta edizione, l’iniziativa ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ guarda oltre i confini provinciali, sbarcando per la prima volta in provincia di Torino, precisamente all’istituto comprensivo ‘66 Martiri’ di Grugliasco, dove coinvolgerà ben sei classi.

Altro debutto di questa edizione, il laboratorio di stampa tipografica promosso in collaborazione con il Museo Civico della Stampa di Mondovì: le due giornate realizzate con le scuole di San Michele Mondovì e Vicoforte hanno avuto un grande successo, appassionando gli alunni al fascino dei caratteri mobili e dell’inchiostro, grazie alla professionalità del personale del Museo.