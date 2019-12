Due topi d’auto arrestati in poche ore

Due cittadini stranieri sono stati arrestati mercoledì scorso dagli agenti della Squadra Volante, per lo stesso reato ma in due contesti diversi. Il primo arresto in Piazza Crispi, alle 2 di notte circa, grazie alla telefonata di un residente che, svegliato da alcuni rumori in strada, aveva notato dal balcone di casa un soggetto armeggiare nell'abitacolo di un'auto in sosta. Il testimone forniva costanti indicazioni al 112 Nue sui suoi spostamenti e una Volante prontamente intervenuta fermava il ladro, un quarantatreenne di nazionalità marocchina. L’uomo aveva trafugato dall’auto un borsone con gli effetti personali del proprietario.

Poche ore più tardi, nel quartiere Borgo Dora, i poliziotti hanno invece arrestato per tentato furto su un furgone un quarantaseienne sempre di nazionalità marocchina, irregolarmente residente in Italia. L’uomo aveva approfittato della momentanea assenza del conducente, che stava effettuando una consegna, per forzare con un cacciavite la portiera del veicolo e ne aveva danneggiato la plancia frontale nel tentativo di rubare l’autoradio. Per lui sono scattate le manette per tentato furto aggravato e le denunce per possesso di armi od oggetti atti ad offendere e per violazione della legge sull'immigrazione.