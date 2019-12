Giro di vite contro lo spaccio a San Salvario: arrestati tre pusher pedinati fino al "covo"

Giovedì pomeriggio, nel corso di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti Squadra Mobile hanno concentrato l’attenzione nelle vie del quadrilatero di San Salvario. Qui, è stato notato l’atteggiamento guardingo di un senegalese poco più che ventenne, già arrestato due mesi fa dagli stessi operatori della pattuglia della Squadra Mobile. Il giovane è stato pedinato fino al portone dello stabile di Via San Massimo, dove i “Falchi” hanno fatto irruzione, trovando in casa altri due complici. I tre, tutti domiciliati in via San Massimo, sono risultati essere L.Y., nato in Senegal classe 1998, S.M., nato in Gabon, classe 1997 e T.G.N., nato in Senegal, classe 1978, tutti irregolari sul territorio nazionale.