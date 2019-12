Piazza d'Armi, novità per il campo da basket: arriva l'illuminazione per giocare anche quando fa buio

La scorsa estate ha rappresentato un momento molto importante per la comunità di giocatori di basket di Torino: grazie al sostegno di Ubi Banca, il Comune aveva ristrutturato il campo di piazza d'Armi che si trova lungo corso Galileo Ferraris, all'angolo con corso Sebastopoli e proprio di fronte al Pala Alpitour.

Già meta di tanti appassionati, da quel momento la struttura all'aperto (e dunque gratuita) è diventata una calamita ancora più potente per i tanti amatori di tutte le età che amano trascorrere qualche ora in sfide all'ultimo canestro. Ma fin da subito c'è chi ha avanzato un'osservazione, anche se minima, visto che il campo è di per sé molto bello - ai livelli di tante palestre al coperto - e soprattutto ben tenuto da chi lo utilizza e lo difende da possibili atti vandalici: in assenza di fari, una volta che arrivava il buio era impossibile proseguire con le partite.

Una necessità che, se d'estate subentra intorno alle 21, con l'arrivo dell'inverno ha "anticipato" di almeno 4 ore il suo avvento. Ecco perché il Comune, in accordo con Iren, ha provveduto a sistemare l'illuminazione artificiale così da permettere il prolungamento dell'utilizzo del campo.

A dare l'annuncio, con una diretta proprio da Piazza d'Armi, è stata Chiara Appendino tramite Facebook: "Ce l'avevano chiesto in tanti e abbiamo deciso di provvedere - ha detto la sindaca -: sappiamo che questo spazio è molto frequentato e anche rispettato, ancora adesso è perfetto. Grazie a tutti, so che vi date anche i turni". "Con l'arrivo dell'inverno e con meno ore di sole, abbiamo deciso di installare l'illuminazione serale e notturna, così non dovrete smettere di giocare, ma potrete continuare per tutta la sera".