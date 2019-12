Sciopero alla Alpitel di Moncalieri, in 32 rischiano il licenziamento. Il sindaco Montagna: ''Non vi lasceremo soli''

Erano quasi in 200 i lavoratori della Alpitel che si sono ritrovati oggi fuori dai cancelli della azienda di via Boves a Moncalieri, per due ore di sciopero con assemblea, dopo la comunicazione della proprietà che ha preventivato il taglio di 32 lavoratori.

Il gruppo, che opera nel campo della progettazione e installazione di reti di telecomunicazioni, ha in previsione il licenziamento di 100 dipendenti, tra i quali una trentina anche a Nucetto, la sede storica nel cuneese. Assieme ai sindacati, erano presenti anche il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e il consigliere regionale del Pd Diego Sarno, che ha annunciato l'intezione di portare il caso all'attenzione di Palazzo Lascaris. Si spera che l'incontro previsto in Assistal a Milano tra sindacati e vertici aziendali possa produrre novità importanti e una retromarcia - almeno parziale - sui tagli annunciati.

''Il nostro impegno: stare accanto ai lavoratori e alle lavoratrici, creando una rete istituzionale e politica che insieme ai sindacati possa lottare per ottenere il ritiro degli annunciati licenziamentI'', ha dichiarato Montagna. ''Mercoledì, alle 15,30, davanti al Consiglio Regionale, per chiedere alla Regione di sostenere i lavoratori con tutti i mezzi possibili''.

''Avanti insieme e avanti tutta per difendere il Diritto al Lavoro'', ha concluso il sindaco di Moncalieri.