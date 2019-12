Scanderebech: ''Interpellanza su Villa Genero finalmente diventa un appalto contro il degenero''

“Si è scomodato persino il critico d’arte Vittorio Sgarbi, per segnalare il degrado in cui versa Villa Genero, soprannominata da me villa degenero, un suggestivo angolo della città immerso nel verde”, commenta Scanderebech.

“Un’incuria e una decadenza che hanno ridotto il settecentesco fortino di Villa Genero ad un patrimonio architettonico vandalizzato e abbandonato completamente sfigurato, con le finestre e le porte murate e in avanzato degrado. Un vero danno di immagine, perchè Villa Genero potrebbe a tutti gli effetti essere uno dei parchi più belli di Torino e messi in un circuito di musei e parchi della città: l’ennesima brutta figura a livello nazionale ed anche testimoniata dalle numerose recensioni non positive su TripAdvisor. Da ormai un anno e mezzo è anche chiuso il presidio costituito dal Magazzino dei Giardinieri del Verde Pubblico, che ha naturalmente contribuito al degrado”.

Continua la Consigliera Scanderebech: “Solo dopo la mia interpellanza presentata il 25 novembre i tecnici hanno provveduto ad un sopralluogo il 5 dicembre che ha accertato lo stato di degrado. L’Assessore finalmente annuncia un appalto nel 2020 per il rispristino della situazione, ma si dichiara perplesso in merito alla chiusura del cancello, che però risulta necessaria e l’unico atto concreto pare che possa fare la città”.

Aggiunge Scanderebech: “Mi auguro che questo appalto dichiarato sia realtà e non solo un annuncio mediatico, anche per il rispetto di chi anni fa cedeva gratuitamente alla città un parco così bello da cui ammirare tutta Torino”.

Conclude Scanderebech: “E’ increscioso che una bellezza simile sia residenza di vandali e senza tetto senza un reale progetto di recupero, gestione, controllo e manutenzione ordinaria''.