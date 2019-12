Pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli, il nuovo direttore è Paola Molino

Il pronto soccorso di Rivoli ha la sua guida per i prossimi cinque anni: nei giorni scorsi la dottoressa Paola Molino è stata infatti nominata direttore della Struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale di Rivoli. L’incarico diventerà effettivo dal 1° gennaio 2020.

La dottoressa Molino prosegue così la sua esperienza professionale all’interno dell’Asl To3. È infatti arrivata all’ospedale di Rivoli a febbraio 2018, quando è stata nominata direttore della Medicina Generale. Da maggio 2018 ha ricoperto già, ad interim, anche la direzione della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

In precedenza, dal 1999, ha lavorato all’ospedale San Giovanni Bosco (nell’odierna Asl Città di Torino), del quale è stata referente per le Attività di Terapia Subintensiva e referente per le Attività cliniche di Diagnostica ecografica in urgenza.

Si è laureata presso l’Università degli Studi di Torino, dove ha conseguito anche la specializzazione in Medicina Interna con indirizzo Medicina d’Urgenza, ambito di cui si occupa da 20 anni. Ha una lunga esperienza come docente, in particolare nei corsi Simeu (Società italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza) e Irc (Gruppo italiano per la Rianimazione cardiopolmonare), in Piemonte e in altre regioni.

"È un incarico di grande importanza all’interno della nostra azienda sanitaria - sottolinea il Direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso –, non solo in quanto il pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli fa registrare oltre 60.000 passaggi all’anno, ma perché la struttura si occupa di coordinare anche l’attività del pronto soccorso di Susa e dei punti di primo intervento di Venaria e Giaveno. La competenza e la professionalità della dottoressa Molino saranno preziose per il lavoro di tutta l’Asl To3”.