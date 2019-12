Mancato attentato alle Poste di Genova: dna "incastra" anarchico-insurrezionalista (VIDEO)

È stato incastrato da una traccia di dna rinvenuta su un guanto abbandonato vicino a un bancomat delle Poste di Castelletto, quartiere residenziale di Genova, che nelle intenzioni di Giuseppe Bruna, anarchico-insurrezionalista di 49 anni, in passato vicino all'ex Asilo occupato di via Alessandria e già in carcere per avere spedito due plichi esplosivi ai magistrati torinesi Roberto Sparagna e Antonio Rinaudo, sarebbe dovuto esplodere.

Un mancato attentato che risale all'8 giugno 2016, non andato a segno per un malfunzionamento del sistema di innesco. Stamattina i carabinieri del Ros hanno notificato a Bruna, attualmente recluso al carcere di Pavia, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l'anarchico che dovrà rispondere di fabbricazione e porto di ordigno esplosivo.

Un episodio che si inserisce nella campagna contro i Cie lanciata nel maggio 2015 sui siti anarchici dall'opuscolo "I CIEli bruciano", che prendeva di mira le aziende di ristorazione, le agenzie di viaggi e varie ditte che collaboravano con i Centri di identificazione ed espulsione. Fra queste, Poste Italiane, accusata di aiutare i Cie attraverso la sua compagnia aerea, Mistral Air, all'epoca dei fatti utilizzata per rimpatriare gli immigrati clandestini.