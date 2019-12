Diciannovenne ruba una statuetta al “XMAS Comics&Games”: denunciato

Aveva rubato dalle bancarelle del “XMAS Comics & Games” una statuetta ritraente un personaggio dei videogiochi e un thermos per le bevande. Ma ai poliziotti del Commissariato Barriera Nizza in servizio presso il Lingotto Fiere in occasione della manifestazione fieristica non è sfuggito il gesto del diciannovenne italiano, che è stato fermato nonostante tentasse di confondersi fra la folla per guadagnare l’uscita. Gli oggetti presi, ancora in buone condizioni, sono stati restituiti agli esercenti derubati, mentre il giovane, incensurato, è stato denunciato per furto aggravato.