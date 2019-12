La Circoscrizione 7 scende in campo per Telethon con un banchetto al Balon

Per il tredicesimo anno consecutivo la Circoscrizione 7 collabora con Telethon, la fondazione dedicata alla raccolta fondi contro la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche che durante questa settimana sta vivendo la propria consueta maratona televisiva pre-natalizia.

Tre, in totale, le iniziative organizzate: la prima, un concerto della Fisorchestra del maestro Paolò Tricò, si è svolta sabato 7 dicembre nel salone della chiesa di San Giulio d'Orta in Corso Cadore. Durante la domenica appena trascorsa, ai mercatini natalizi del Balon, è stato invece allestito un banchetto in collaborazione con il Gruppo Volontari Alpini di Protezione Civilie, la Compagnia San Rocco, i Cecchi Boys e la Compagnia Teatrale Varallo's Company; il programma si concluderà sabato 11 gennaio 2020 con una cena presso la stessa parrocchia San Giulio d'Orta.

Soddisfatto il presidente della sette Luca Deri: “Grazie ai contributi dei torinesi – dichiara - diamo una speranza alle migliaia di persone che solo attraverso la ricerca scientifica possono guarire. In questi anni diverse cure sono state individuate grazie a Telethon ed al lavoro di migliaia di ricercatori in tutta Italia”.