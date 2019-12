Venerdì 20 presepe Vivente alla parrocchia di San pellegrino Laziosi

Le Scuole Paritarie SS. Natale in collaborazione con la Parrocchia San Pellegrino Laziosi, retta dai Servi di Maria, propongono venerdì 20 dicembre 2019 il tradizionale presepe vivente che si svolge in Chiesa e per le vie del quartiere, giunto ormai alla sua 10° edizione.

Nella recente Lettera Apostolica Admirabile signum Papa Francesco scrive: “Il presepe suscita tanto stupore e ci commuove perché manifesta la tenerezza di Dio che si abbassa alla nostra piccolezza, si fa povero, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi … Nella mangiatoia c’è il piccolo Gesù: Dio è imprevedibile, fuori dai nostri schemi, e si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma con l’amore. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia. … Il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede: non è importante come si allestisce, ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita, raccontando l’amore di Dio per noi, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi, e a dirci che in questo sta la felicità”.

Il ritrovo è alle ore 20.30 in corso Racconigi 28 a Torino per l’introduzione, alla quale seguirà la processione nel Borgo e ritornati in Chiesa, si potrà assistere alla rappresentazione che, sull’esempio di San Francesco, vede protagonisti i ragazzi e le ragazze del Santo Natale e del Catechismo: Si inizierà con l’annuncio dell’Angelo a Maria, vivremo insieme il dramma di Giuseppe, il censimento a Betlemme, le locande tutte occupate, lo svolgersi della vita inconsapevole di quanto stava accadendo, l’annuncio ai pastori e la nascita di Gesù nella Capanna.

Al termine, chi lo desidera, si potrà raccogliere in Adorazione del Bambino.

L’iniziativa, che ogni anno raccoglie centinaia di persone, si svolge con il Patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione 3.

Le offerte raccolte verranno devolute alle comunità seguite dai Servi di Maria in tutto il mondo.