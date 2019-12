Alberi di Natale e tradizione protagonisti del progetto Eolo Missione Comune

Fino al 31 dicembre gli alberi di Natale e i piatti della tradizione di Torino saranno fra i protagonisti delle Missioni Social del Progetto EOLO Missione Comune: i cittadini potranno aiutare Rondissone, Chiomonte e Vallo Torinese ad aggiudicarsi il contributo di 14.000€ in premi tecnologici messo in palio da EOLO caricando sui loro social le immagini della tradizione locale.

Il progetto EOLO Missione Comune ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti a contrastare il crescente spopolamento, offrendo connettività con EOLO per due anni, tablet e webcam. Sono previste anche due soluzioni dedicate alle scuole con tablet e visori per realtà virtuale, e due soluzioni per le istituzioni, per la gestione delle partiche comunali e per le pattuglie dei vigili.

Per i cittadini dei Comuni che già nei mesi scorsi sono stati estratti fra i dieci vincitori del mese questa sarà l’occasione per ottenere nuovi punti e aumentare il monte premi del proprio Comune, per gli altri sarà l’occasione di essere fra i dieci più votati di dicembre e quindi accedere ai premi.

Il Natale non è mai stato così tech: molte altre informazioni, dettagli sul progetto e la lista completa delle missioni sono disponibili sul sito https://missionecomune.eolo.it/