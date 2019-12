Tav, Gabrielli a Torino: "Se in Val Susa serviranno più forze daremo il nostro supporto"

"Laddove il prefetto dovesse valutare che occorrano piú forze, daremo il supporto che abbiamo sempre dato in questi anni". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli, a margine di un incontro tenutosi stamattina in prefettura a Torino, a proposito di un eventuale rafforzamento delle forze di polizia nell'area del cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. "In questi anni - ha spiegato Gabrielli - prefetto e questore di Torino hanno dato prova di grande capacità e saputo garantire le legittime manifestazioni di protesta, che quando sfociano in episodi violenti vanno perseguite".

Riguardo alla questione migranti, il capo della polizia ha poi annunciato che a breve a Bardonecchia verrà istituito uno specifico ufficio di frontiera "così da distinguere le responsabilità del commissariato che ha altre incombenze".

Gabrielli è giunto in città per firmare il protocollo d'intesa "per la formazione integrata della dirigenza della polizia di Stato e della dirigenza privata", che vede tra i firmatari anche Prefettura, Università e Politecnico, Unione Industriale e B-Iniziative srl. Una bozza di accordo che prevede il raggiungimento di una "sicurezza partecipata" attraverso lo scambio di risorse e conoscenze tra la polizia, la società civile e la pubblica amministrazione. "Credo nella contaminazione come modalità di crescita - ha detto Gabrielli - bisogna uscire fuori da una certa autoreferenzialità che è il limite degli apparati complessi. Si possono scrivere regole perfette, ma poi è la gestione che fa la differenza".