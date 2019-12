La programmazione del Teatro Regio

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO | 1 • LA “CARMEN” DI BIZET CON LA REGIA DI STEPHEN MEDCALF E LA DIREZIONE DI GIACOMO SAGRIPANTI

Si concludono domenica 22 dicembre le recite di CARMEN, opéra-comique di Georges Bizet. Giacomo Sagripanti dirige Orchestra e Coro del Teatro Regio; la regia è Stephen Medcalf. Andrea Secchi istruisce il Coro, Claudio Fenoglio il Coro di voci bianche del Regio e del Conservatorio. Protagonisti in scena sono Varduhi Abrahamyan (Carmen), Andrea Carè (Don José); Marta Torbidoni (Micaëla) e Lucas Meachem (Escamillo). Nel corso delle recite, nei rispettivi ruoli, si alternano Martina Belli, Peter Berger, Giuliana Gianfaldoni e Andrei Kymach.

Partner della produzione è il Gruppo Iren, Socio Fondatore del Teatro Regio. Inoltre, gli Amici del Regio sostengono la produzione facendosi carico del cachet del direttore e di quattro giovani interpreti.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO | 2 • FINE D’ANNO IN BELLEZZA CON ROBERTO BOLLE & FRIENDS IN UN INDIMENTICABILE GALA DI DANZA

Anche quest’anno ROBERTO BOLLE torna a far sognare il Teatro Regio con un cast stellare: dal 29 al 31 dicembre il ballerino italiano più famoso al mondo chiude il 2019 con il suo richiestissimo Gala Roberto Bolle and Friends, prodotto da ArteDanza. Il Gala si avvale di un parterre di alcuni tra i talenti più splendenti del panorama tersicoreo internazionale. Il programma è studiato per essere amato sia dagli appassionati del genere sia dai neofiti, e vede alternarsi pezzi della grande tradizione classica a passi a due e assoli contemporanei, con uno sguardo travolgente su quanto di meglio si muova nell’ambito del grande balletto internazionale. Un viaggio imperdibile nella bellezza della danza. Partner di ArteDanza è Intesa Sanpaolo. Il cast completo degli interpreti e il programma delle serate sarà comunicato prossimamente .

IL REGIO IN PIEMONTE • CONCERTI DEGLI ARTISTI DEL TEATRO REGIO AD ALPIGNANO E ACQUI TERME

Per Il Regio itinerante, rassegna di concerti in Regione eseguiti da formazioni di Artisti del Teatro Regio, in queste settimane sono previsti due appuntamenti: domenica 22 dicembre ore 21 ad Alpignano, nel Salone ex Opificio Cruto, il Quartetto del Teatro Regio di Torino esegue quartetti d’archi di Haydn e Borodin (ingresso libero; info: Comune di Alpignano - Tel. 011.9682736). Lunedì 23 dicembre ore 21 ad Acqui Terme, presso la Sala del Consiglio Comunale, il Quintetto Prestige, formato da 5 strumentisti a fiato, propone musiche di Sergej Prokof’ev, George Gershwin e Leonard Bernstein (ingresso libero; info: Comune di Acqui Terme - Tel. 0144.770272).

ALLA SCOPERTA DEL MATRIMONIO SEGRETO • SEBASTIAN F. SCHWARZ E PIER LUIGI PIZZI PRESENTANO AL PUBBLICO IL CAPOLAVORO DI DOMENICO CIMAROSA

Dal 15 al 24 gennaio 2020 andrà in scena al Teatro Regio il melodramma giocoso Il matrimonio segreto, capolavoro assoluto di Domenico Cimarosa. Mercoledì 8 gennaio alle ore 17.30 nel Foyer del Toro del Regio, è in programma la conferenza dal titolo: Coppie di fatto, a cura del Sovrintendente e Direttore artistico del Teatro Regio Sebastian F. Schwarz; partecipa il regista della produzione,

il maestro Pier Luigi Pizzi. L’ingresso è libero

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 20 e venerdì 27 dicembre e di giovedì 2, venerdì 3, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 gennaio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti, durata: 90 minuti. Visite del sabato: il 21 dicembre sono previste alle ore 11 e 11.45; il 28 dicembre e il 4 gennaio, visite alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite

del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

REGIOSHOP • GADGET, SOUVENIR, LIBRI E DVD IN VENDITA DURANTE GLI SPETTACOLI E I CONCERTI

Dal 10 dicembre anche il Teatro Regio ha un suo punto vendita, il RegioShop. Finalmente gli amanti dell’opera e della musica hanno il loro punto di riferimento in città. Tantissimi gadget, souvenir, libri, dvd e, soprattutto, i primi prodotti personalizzati del Regio con le illustrazioni di Sara Rambaldi: block-notes, gomme, matite, magneti in plexiglas e in vetro, segnalibri in legno e magnetici, lampade copri-bicchiere, agende, shopper. Oggetti, da regalare e regalarsi, che andranno a crescere e diventeranno presto una “raccolta”. Il RegioShop è nel Foyer di ingresso del Teatro ed è aperto in occasione di spettacoli e concerti.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

PROMOZIONE NATALIZIA valida fino al 7 gennaio presso la Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it/jingle.

Due nuove formule natalizie dedicate a chi vuol regalare, o regalarsi, un’esperienza unica al Teatro Regio.

Jingle Opera • Per tutte le recite dei seguenti titoli: Il matrimonio segreto - Violanta - La dannazione di Faust - Passione secondo Matteo - Simon Boccanegra - My Fair Lady

è previsto lo sconto del 30% sull’acquisto del secondo biglietto.

Jingle Music • Mini-abbonamento, con uno sconto del 30%, che comprende i concerti del 28 febbraio, 25 marzo e 30 maggio con l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio.

Prezzi dell’abbonamento: € 65 - 60 - 55.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 1 • VENDITA ABBONAMENTI A 5 e 3 SPETTACOLI

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i nuovi abbonamenti a 3 spettacoli Winter - Spring - Summer, gli abbonamenti a scelta a 5 spettacoli e l’abbonamento Giovani a 3 spettacoli, riservato agli under 30.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 2 • VENDITA DEI BIGLIETTI PER TUTTI I TITOLI DELLA STAGIONE

Sono in vendita i biglietti per tutti i titoli e tutte le recite della Stagione: Carmen, Roberto Bolle and Friends, Il matrimonio segreto, Violanta, Nabucco, La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale, Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady.

I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura (con eccezione delle recite di Roberto Bolle),

i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it.

La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

I CONCERTI 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER I CONCERTI DELLA NUOVA STAGIONE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per 7 concerti della nuova Stagione, in programma fino al 30 maggio.

IN FAMIGLIA 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 5 APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per gli spettacoli e i concerti dedicati ai bambini e ragazzi e ai loro genitori, con varie proposte per tutte le età.

I titoli sono i seguenti: Playtoy Orchestra, Il mio primo Barbiere, Racconti di paesaggi sonori, Il mago di Oz e Riccioli di Barbiere.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario di apertura

da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16; un’ora prima degli spettacoli - Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it.

Nei giorni che precedono il Natale e il Capodanno, la Biglietteria osserverà orari ridotti di apertura:

Martedì 24 dicembre 10.30-13 - Martedì 31 dicembre 10.30-16

Per ulteriori informazioni sulle attività del Regio, vi suggeriamo di consultare il sito del Teatro all'indirizzo www.teatroregio.torino.it.