La Circoscrizione 6 rilancia il suo Ecomuseo Urbano

Un luogo aperto a tutta la cittadinanza, dove poter partecipare a laboratori didattici, mostre, incontri e lezioni: è stato presentato ieri, nel borgo Regio Parco a Torino, il piano di rilancio dell'Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 6.

Inaugurato nel 2004 nello storico edificio adiacente alla chiesa ottocentesca intitolata a San Gaetano da Thiene, nel borgo Regio Parco, l'Ecomuseo si affaccia al presente e al futuro come archivio del passato e della memoria con l'obiettivo di renderlo fruibile alla comunità. "Questa realtà - dichiara la presidente Carlotta Salerno - non è mai stata abbandonata ma sottoutilizzata. Partendo dalle associazioni abbiamo lavorato per renderla occasione di vitalità, con un occhio di riguardo alle scuole, per ricostruire la nostra memoria storica e riaccendere la partecipazione e l'affezione per il territorio".



Già stilato il calendario dei primi eventi, in collaborazione con diverse organizzazioni tra cui Alma Mater - Centro Interculturale delle Donne, Babi, Re.Te e Amici dell'Ecomuseo : la prima mostra in programma, intitolata "Memorie di scuola" (dal 17 dicembre al 14 febbraio 2020), prevede l'esposizione di oggetti del mondo educativo dall'ottocento agli anni sessanta, mentre la seconda vedrà come protagonisti gli studenti del Primo Liceo Artistico, impegnati nella realizzazione di due progetti espositivi dedicati alla rielaborazione del quartiere; l'archivio della memoria storica della Circoscrizione 6 sarà invece permanente.

Non mancheranno i progetti speciali, come la Scuola di Museologia e la Scuola Permanente di Comunicazione Sociale, e le rassegne di incontri come "I venerdì dell'Ecomuseo" (i primi due appuntamenti saranno dedicati a Eleonora Duse e Leonardo Da Vinci).



Oltre alle attività già citate, l'Ecomuseo ospiterà un programma specifico dedicato alle scuole: tra le altre, da segnalare le Passeggiate guidate sul territorio e i laboratori "Educazione alla cittadinanza globale" e "Impariamo le differenze" (gratuiti su prenotazione).



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della Circoscrizione 6; l'Ecomuseo sarà aperto mercoledì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Contatti: 01101135667-69 ecomuseo6@comune.torino.it.