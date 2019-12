Progetto AxTO, da domani festa di Natale all'Alloggio 4 in via Scarsellini

Sarà una festa speciale per scambiarsi gli auguri di Natale quella organizzata dalla Cooperativa G. Accomazzi presso l’Alloggio 4 in via Scarsellini 12. Dalle 17 di domani, giovedì 19 dicembre, le porte della casa saranno aperte alle mamme, ai papà, ai nonni e soprattutto alle bimbe ed ai bimbi che negli ultimi due anni hanno frequentato il “Servizio di gestione del Centro per le Famiglie Mirafiori Nord”.

L’azione 5.07 del progetto AxTO, il programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie torinesi, volge al termine, ma la buona notizia che anche per il 2020 la Circoscrizione 2 con un proprio contributo continuerà ad offrire questo servizio.

I dati di affluenza sono più che positivi: dal 27 ottobre 2017 al 30 novembre 2019 si sono rivolti al Centro 1212 adulti ed è stato frequentato da 2433 bambini.

Il servizio, curato dalla Cooperativa G. Accomazzi, ha fatto sì che presso l’Alloggio 4 di Mirafiori Nord fosse aperto al mattino (lunedì e martedì dalla 9 alle 12.30) lo “Sportello di orientamento pedagogico”, uno spazio mattutino frequentato soprattutto dalle mamme, che è diventato per molte di loro, un importante punto di riferimento. Le educatrici confermano il bisogno di queste mamme, molte di loro straniere, di avere un luogo dove essere ascoltate e accompagnate, ma anche uno spazio dove incontrare altre famiglie, condividere momenti di convivialità e di relax.

Il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e giovedì dalle ore 9.30 alle ore12.30 in vece il Centro per le Famiglie ha articolato le sue proposte attraverso varie attività. Ad esempio, i laboratori sono stati pensati su un tema mensile adattandoli al numero di bambini presenti e alla loro età. L’accoglienza del bimbo e del genitore è sempre un momento fondamentale, così come la condivisione della merenda, il gioco esplorativo prima del laboratorio e il riordino dei giochi insieme. Inoltre, in collaborazione con la Cooperativa “Esserci” e i ragazzi della Coabitazione “L’Ingranaggio” con l’arrivo della bella stagione, il cortile confinante con l’Alloggio ha ospitato diversi momenti conviviali e attività animative/educative.

Oltre a ciò sono state realizzate delle uscite per scoprire altri quartieri e nuove realtà del territorio: la Biblioteca di Ula&Op, la Biblioteca Binaria presso la Fabbrica delle E del Gruppo Abele, il Laboratorio di lettura presso il nido di Via Poma, il Parco Ruffini.

Con la chiusura delle scuole, le aperture di due mattine e tre pomeriggi, sono dedicate ai bimbi e alle famiglie in cortile, nell’Alloggio e nei giardini intorno, con la proposta di attività e piccoli eventi in collaborazione con le realtà aderenti al Tavolo Tecnico Case Popolari della Circoscrizione 2.