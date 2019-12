Sunshine Gospel Choir per concludere gli Eventi & Racconti al Castello Reale di Moncalieri

Non potrebbe esserci modo migliore per chiudere la serie degli Eventi & Racconti al Castello Reale di Moncalieri. Il concerto natalizio del Sunshine Gospel Choir è in programma venerdì 20 dicembre alle ore 21.

Il Sunshine Gospel Choir è da vent’anni il più rappresentativo e uno dei migliori cori di musica gospel in Italia, vincitore del Gospel Jubilee Award come “Migliore coro Gospel italiano distintosi per professionalità ed impegno”. Fondato e diretto da Alex Negro, ha all’attivo nove album e un dvd e centinaia di concerti in Italia e all’estero, in location prestigiose e atipiche.

Il direttore artistico, responsabile della scelta del repertorio e degli arrangiamenti, ha creato una formazione multietnica di 60 coristi tra soprani, contralti, tenori e baritoni, accompagnati dal tenore Joe Nicolosi, dal soprano Rosanna Russo e da una band professionista di quattro elementi stabili: Paolo Gambino al pianoforte, Michele Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco alla batteria.

La paternità artistica del Sunshine Gospel Choir appartiene però indiscutibilmente al Rev. Lee Brown, un’autorità internazionale in materia di musica gospel che ha mantenuto nel tempo una solida relazione artistica e umana con Alex Negro e i suoi coristi, incoraggiandone le scelte e l’evoluzione dello stile.

Il repertorio comprende uno scenario di riferimento lungo più di un secolo: dalle antiche “work songs” fino alle linee attualissime con contaminazioni derivate dal lessico hip-hop perseguite dalle star del gospel contemporaneo afroamericano. I confini artistici del Sunshine Gospel Choir sono privi di frontiere e spesso il choir effettua incursioni in territori musicale che non appartengono al genere gospel.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Eventi & Racconti al Castello è la rassegna in programma al Castello Reale di Moncalieri, residenza sabauda inserita tra le opere Patrimonio dell’Unesco, nata dalla sinergia tra il Comune di Moncalieri e l’Arma dei Carabinieri. La kermesse è realizzata dall’associazione culturale Reverse, in collaborazione con l’associazione Pro Loco Moncalieri, con l’obiettivo di valorizzare il Castello Reale di Moncalieri quale luogo unico di interesse culturale.