Assalti al cantiere Tav, Salvini:"Nessun tolleranza per i violenti: magistratura non faccia sconti"

"Grazie alla Polizia che ha arrestato alcuni estremisti dei centri sociali, accusati di aver partecipato agli assalti al cantiere Tav con tanto di aggressioni alle Forze dell’Ordine”. Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta l’operazione della Questura contro storici antagonisti torinesi e del nordest, impegnati in battaglie contro la Torino-Lione. Dalle prime ore di questa mattina la Digos sta eseguendo 14 misure cautelari: le accuse a vario titolo sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

“Nessuna tolleranza -aggiunge Salvini - per i violenti: da Nord a Sud l’estremismo anarchico e di sinistra produce aggressioni, minacce, disordini”. “Mi auguro che la magistratura non faccia sconti e che la politica non sottovaluti il fenomeno preferendo dare la caccia a fantomatici “fascisti”” conclude il leader della Lega.

Parole condivise dal capogruppo comunale del Carroccio Fabrizio Ricca, che aggiunge:"I criminali si rassegnino, la Tav si farà nonostante i loro assalti violenti ai cantieri". "Protestare è lecito ma la violenza contro la polizia e contro chi lavora nei cantieri della Tav va stroncata” conclude l'assessore regionale alla Sicurezza.