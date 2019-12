Sanità, Sacco (M5S): ''Icardi ostaggio della Lega sugli ospedali di Torino, Novara e Vco''

''Per la prima volta si è parlato di Sanità piemontese in Consiglio regionale. E questa è già una notizia per una Giunta abituata a far politica attraverso sparate sui media, tenendosi ben lontana dalle sedi istituzionali. Oggi abbiamo avuto conferma della mancanza di idee della Giunta di centrodestra su tre importanti progetti per il futuro della Regione Piemonte: Parco della Salute di Torino, Città della Salute di Novara e nuovo ospedale del VCO'', ha dicharato il consigliere regionale del M5S Sean Sacco.



''Per quanto riguarda Torino l'assessore alla Sanità Icardi non ha chiarito in alcun modo come la Giunta intenda modificare il progetto a gara in corso. Si è limitato appena ad osteggiare la proposta del Movimento 5 Stelle di aprire il dibattito pubblico, così come richiesto a suo tempo dal Ministero della Sanità. Pensiamo che invece la Giunta Cirio non possa permettersi di commettere gli stessi errori di quella Chiamparino, ovvero assumere scelte importanti per il futuro di milioni di cittadini senza promuovere nessun confronto''.

''A fronte di proposte che potrebbero rivoluzionare completamente il Parco della Salute, pensiamo sia doveroso trovare il modo di aprire il dibattito pubblico. Un importante strumento di partecipazione previsto dal nuovo Codice degli appalti. Solo in questo modo si potrà colmare il gap di democrazia e partecipazione creato dalla vecchia politica di sinistra e di destra''.