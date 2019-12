Al via la raccolta fondi per ristrutturare la Pneumologia Pediatrica del Regina Margherita: da una famiglia di imprenditori la prima donazione

Raccogliere fondi per ristrutturare il reparto di Pneumologia Pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino. È questo l'obiettivo della Fondazione Respiro libero Onlus, che oggi in Regione ha siglato un protocollo d'intesa con la Città della Salute per l'avvio della "colletta" destinata alla realizzazione del progetto.

L'obiettivo è aumentare a tredici le attuali 9 stanze di degenza, che saranno dotate di sistemi tecnologici all'avanguardia, ad esempio per quanto la filtrazione dell'aria, la ventilazione polmonare ed il monitoraggio cardiorespiratorio. Il progetto prevede poi spazi dedicati alle famiglie (letto dedicato, angolo cottura e frigorifero).