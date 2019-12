Serritella (M5S):"Governo finanziato lavori 2 della metro di Torino"

" Grazie a un subemendamento alla Legge di Bilancio sono stati confermati i fondi che avevamo promesso nei mesi scorsi per finanziare la metro 2 di Torino. Abbiamo stanziato 828 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione della seconda linea metropolitana della città. La progettazione definitiva potrà partire già nel 2020, con l’avvio dei cantieri nel 2021. Un impegno preso con Torino e con tutti i cittadini che attendono questa opera fondamentale che potrà davvero cambiare il volto della città, rendendo il trasporto pubblico più efficiente, collegando le periferie Nord e Sud, e creando nuovi posti di lavoro. Ancora una volta una promessa mantenuta " . Queste le parole di Davide Serritella, portavoce piemontese del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera.