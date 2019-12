Nel 2020 quasi 100 nuovi posti di lavoro a Nichelino con la nascita della seconda Rsa

Il 2020 porterà quasi 100 nuovi posti di lavoro a Nichelino con la nascita della nuova Rsa. Una buona notizia per tutti coloro che sono a caccia di un impiego nel settore socio-sanitario.

Il Gruppo Gheron, che nel dicembre 2017 aveva inaugurato la Residenza Sanitaria Assistenziale San Matteo, sta ultimando i lavori per la nuova strattura che sorgerà in via Debouchè, a fianco della sede dell’Asl TO5, che offrirà complessivamente 10 nuovi posti letto suddivisi in 18 camere singole e 81 doppie, tutte dotate di bagno privato. 120 posti faranno capo alla Rsa Debouchè, mentre gli altri 60 saranno disponibili nella Parco Boschetto, che sarà situato al quarto e quinto piano della struttura.

Le candidature vanno mandate dall'1 al 31 gennaio 2020 all’indirizzo candidature.cpi@agenziapiemontelavoro.it esclusivamente via mail, con in allegato al file il curriculum nominato con nome e cognome del candidato, specificando nell’oeggetto RSA Nichelino e il profilo professionale a cui ci si candida. Si ricercano 92 addetti con le seguenti mansioni: 68 operatori socio-sanitari, 16 infermieri, 2 terapisti di riabilitazione, 3 educatrici, aiuti cuoco e 4 ausiliari per la cucina.

Agenzia Piemonte Lavoro, ente regionale che coordina i Centri per l’Impiego regionali, e la Città di Nichelino hanno firmato mattina, nella sala consiliare di piazza Camandona, il Protocollo d’intesa per la gestione dei servizi di accompagnamento al lavoro sottoscritto con il Gruppo Gheron. Sarà l’agenzia a occuparsi di ricevere le candidature e fare una prima scrematura - nel febbraio del 2020 - lasciando poi all’azienda il compito di selezionare le persone scelte dopo incontri e colloqui personali, in programma tra marzo e aprile del prossimo anno.

''L’Agenzia Piemonte Lavoro mette a disposizione i propri servizi e, in questo caso, il Centro per l’Impiego di Moncalieri referente del bacino territoriale interessato e si occuperà del processo di ricerca e selezione di personale per il nuovo insediamento. L’Agenzia si impegna a offrire ai cittadini un accesso all'opportunità trasparente e condiviso, nella prospettiva di cooperazione tra i servizi per contribuire in maniera sinergica allo sviluppo territoriale'', ha spiegato il direttore Claudio Spadon».

''Scopo delle iniziative di Gruppo Gheron è quello di erogare ai futuri ospiti locali, un assistenza sociosanitaria alberghiera di alta qualità attraverso la costruzione di Residenze Sanitarie Assistenziali all’avanguardia'', ha dichiarato Massimo Bariani, amministratore delegato del gruppo Gheron. ''La formazione del personale è un aspetto fondamentale per garantire una assistenza professionale e di elevata specializzazione alle persone in condizioni di fragilità''.

''La seconda residenza per anziani necessiterà di nuovo personale – ha aggiunto l'assessore al Lavoro di Nichelino Fiodor Verzola – come già avevamo fatto per la prima residenza, la San Matteo, ci siamo attivati per offrire la possibilità di partecipare a una selezione 'alla luce del sole' e per ottenere positive ricadute a livello occupazionale''.

''La nuova residenza per anziani aumenterà le capacità della nostra città di rispondere alla richiesta di servizi e di strutture destinati alla terza età. La firma del protocollo rappresenta potenziali opportunità di lavoro in assoluta trasparenza'', ha concluso il sindaco Giampiero Tolardo. ''E' un esempio della fattiva collaborazione sinergica tra pubblico e privato».