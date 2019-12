Settimo, proseguono festeggiamenti ed eventi in avvicinamento al Natale

Sarà la musica ad animare l'ultimo weekend prima di Natale a Settimo. Si parte questa sera, giovedì 19 dicembre 2019, con il concerto dell'associazione mySound alla Suoneria, in cui allievi e docenti dei Corsi Musicali si esibiranno condividendo il palco e moltiplicando la magia del Natale.

Inizio concerto ore 21, costo ingresso 5€



Grande appuntamento venerdì 20 dicembre, con l'arrivo sul palco della Suoneria dei DiscoInferno, la più nota e quotata Discomusic Power Show Band italiana, attiva incessantemente dal 1997. Il concerto si terrà in occasione del 45° anniversario della Croce Rossa di Settimo Torinese.

Un'occasione imperdibile per ogni generazione, per ballare e divertirsi all'insegna dei migliori successi della Discomusic e della Dance, dagli anni ’70 fino a oggi, tra cambi d'abito ed effetti speciali.

Inizio spettacolo ore 21:30, costo ingresso 10€

Il ricavato della serata andrà in beneficenza alla Croce Rossa di Settimo per sostenere le sue attività.



Ultimo appuntamento domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 16, con il gospel di Alex Negro in piazza della Libertà. Un concerto emozionante alle porte del Natale, organizzato da InCentro Settimo in compagnia del Sunshine Gospel Choir.

Ingresso libero.