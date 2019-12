Nel "Giardino veg" di Maria Zingarelli, dove le parole d'ordine sono "no spreco" e "impatto zero"

Ristorante vegetariano e vegano con salde radici nella tradizione gastronomica italiana, aperto da pochi anni da Maria Zingarelli bravissima chef, che dopo un’importante esperienza maturata in cucine stellate è approdata a una cucina vegetariana, intrecciando le sue radici pugliesi con quelle piemontesi

Non un locale di moda e neppure un rifugio per irriducibili e settari vegani, ma adatto a tutti. La cucina è circolare: in tavola rispetto, attenzione e non spreco. Di un alimento si utilizza tutto con armonia ed equilibrio. L’ambiente è moderno e l’arredamento studiato per regalare un’atmosfera serena e rilassata. La filosofia è semplice: preparazioni a impatto zero, adatte a tutti i palati, con piatti per celiaci, allergici e specialità a misura di bambino.

A pranzo un menù colorato e originale nella “Ciotola” al costo di 11 euro; a cena una carta con piatti pronti offerti in versione sia vegana sia vegetariana, coniugando la cucina italo-piemontese con quella etnica: la cisrà di ceci accanto al cous cous, un gustoso e delizioso festival di fiori, legumi, cacao e ortaggi. Tutti gli ingredienti, compresi i fiori eduli, arrivano da produttori del territorio, passando attraverso una filiera controllata e rispettosa della natura e dei suoi cicli, e utilizzati secondo le regole dell'economia circolare, cioè utilizzando tutto e non gettando nulla.

Il Giardino ristorante Veg si trova a Torino in via Giuseppe Barbaroux 25. Telefono: 011 697 0071.