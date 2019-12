Approvato il provvedimento per garantire le scuole nei Comuni montani

La VI Commissione regionale, cultura, istruzione, sport ha ratificato i criteri regionali in deroga ai parametri ministeriali per il mantenimento dei presidi scolastici nelle aree svantaggiate di montagna.

“Oggi è stata una giornata importante per l’attenzione verso il territorio di montagna”, dichiara il Presidente della Commissione Paolo Bongioanni, “perché siamo riusciti ad andare in deroga al numero minimo di bambini per classe, salvando così le scuole di montagna e dei territori marginali, fra le quali, la scuola secondaria di I grado di Pamparato-frazione Serra, Castino e Borgomale. Inoltre, abbiamo deliberato l’istituzione di cinque nuovi punti di erogazione del servizio di scuola per l’infanzia statale con dieci sezioni complessive, fra cui quello di Roccaforte Mondovì da afferire all’Istituto Comprensivo di Villanova”.

Prosegue l’assessore all’istruzione Elena Chiorino spiegando: “La delibera sul piano di revisione e dimensionamento si sviluppa sulla verticalizzazione degli Istituti comprensivi per le scuole di primo ciclo, dai 3 ai 14 anni; vengono istituiti, inoltre, nuovi punti di erogazione di servizio per quanto riguarda la rete dei centri di istruzione per gli adulti”.