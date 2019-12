Piemonte primo nel nord a non chiedere reclutamento regionale dei docenti. Marrone (Fdi):"Autonomia si fonda su sussidiarietò"

Il Piemonte è la prima regione del nord Italia a non chiedere il reclutamento regionale dei docenti. Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone ha proposto un emendamento, alla proposta di autonomia differenziata in discussione questa mattina a Palazzo Lascaris, sottoscritto in maniera tripartisan dal consigliere della Lega Riccardo Lanzo e del Pd Alberto Avetta.

“ll reclutamento regionale – spiega Marrone – è stato sostituito dalla definizione degli obiettivi sul fabbisogno regionale del personale scolastico e sul dimensionamento dell’offerta scolastica su tutto il territorio regionale, secondo accordi assunti in conferenza Stato Regioni e di concerto con il Provveditorato agli studi”. “Il Piemonte -continua il capogruppo di FdI- è la prima regione del Nord a fare un passo indietro su questo punto divisivo, retaggio di una visione anti meridionale di cui non sentiamo alcuna nostalgia”.

“Per noi l’autonomia o si fonda sulla sussidiarietà e sulla coesione nazionale senza conflittualità tra Italiani del Nord e del Sud o non si fa: questo è il forte segnale che recapitiamo da Torino” conclude il consigliere regionale.