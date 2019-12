Università, anche il Fuan scende in strada per l'ambiente: protesta in Rettorato

E' andata in scena, questa mattina, una protesta organizzata dal FUAN - Azione Universitaria al Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in via Po 15. L'organizzazione studentesca ha appeso alla balconata uno striscione recitante: "Un gesto concreto? Borraccia d'ateneo!", mostrando diverse borracce. Oggetto della manifestazione una critica al Rettore e all'Ateneo, resosi protagonista per il sostegno pubblico mostrato ai Fridays for Future e per un buon posizionamento, su scala italiana ed europea, di sostenibilità ambientale.

"L'obiettivo dell'iniziativa è chiedere che l'Università degli Studi di Torino, e in particolare il Rettore Stefano Geuna, faccia qualcosa di più sulla problematica ambientale causata dallo spreco eccessivo di plastica che avviene in Ateneo. - dichiara il FUAN - E' inutile che l'Università condivida sui social e via mail gli appelli dei Fridays for Future e le foto di Greta Thunberg senza fare nuovi gesti concreti".

Gli studenti si sono quindi recati nell'Ufficio del Rettore per consegnare una lettera aperta all'Università, in cui viene chiesto al Rettore di prendere impegni concreti in favore dell'ambiente e di sostenere con forza questa proposta studentesca. "Chiediamo un serio investimento da parte dell'Università e della Regione per iniziare a fornire gratuitamente ad ogni studente una borraccia riutilizzabile, così da abbattere il consumo di plastica monouso nel nostro Ateneo. Il nostro Ateneo è già all'avanguardia a livello di sostenibilità ambientale, ma dobbiamo fare di più. E' inutile crogiolarsi sugli allori, è necessario fare nuovi passi in avanti." conclude il Fuan - Azione Universitaria.